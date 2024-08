Rapporto uomo-natura, porte aperte a Mongiana per la “Notte bianca della Biodiversità”

Anche quest’anno il Reparto Carabinieri Biodiversità di Mongiana, nel vibonese, propone l’appuntamento con la “Notte bianca della Biodiversità”.

L’evento, volto a far apprezzare e conoscere diversi aspetti della biodiversità e del sano rapporto uomo-natura, si svolgerà sabato 24 agosto con un’apertura straordinaria che inizierà dalle 8,30 del mattino e si protrarrà fino a tarda serata. La partecipazione potrà essere anche dedicata ad una sola parte della giornata.

L’appuntamento sarà nel Centro Visite “Villa Vittoria”, gestito dal Reparto Biodiversità, con i Carabinieri forestali e il personale specializzato del Reparto, dove sarà possibile usufruire di visite guidate e laboratori esperienziali gratuiti in diversi percorsi tematici. Nelle ore serali e notturne si potranno percepire delle sensazioni uniche con l’esaltazione dei profumi e dei suoni del bosco, apprezzando gli effetti benefici dell’immersione nella natura.

La giornata si aprirà con un seminario che avrà come tema la diffusione della conoscenza della gestione sostenibile del bosco, in particolare, nell’utilizzo in sicurezza delle attrezzature forestali.

Nel pomeriggio, si inizierà con una visita guidata, lungo il sentiero faunistico, alla scoperta degli animali selvatici, con la visione dal vivo di “Italo” un esemplare di cervo italico, si proseguirà attraverso l’orto botanico, dove si potranno apprezzare la diversità e le specificità degli alberi forestali.

Successivamente l’attenzione sarà rivolta alle due arnie, presenti in un angolo di Villa Vittoria, e alle relative attrezzature utilizzate per monitorare la qualità dell’ambiente. Il percorso continuerà nel sentiero delle “piante officinali” dove si analizzeranno alcune particolarità delle 200 specie vegetali viventi.

Un particolare approfondimento sarà dedicato alla visione di video e immagini reali del “cervo italico”, recentemente introdotto nel territorio delle due Riserve Naturali Statali gestite dal Reparto, grazie ad un progetto di conservazione nazionale della sottospecie.

I visitatori potranno, infine, percorrere il sentiero degli “antichi mestieri” dove si potranno apprezzare le maestranze “in azione” per riscoprire le attività di “un passato non troppo lontano” che contribuiscono al mantenimento delle bellezze delle Riserve Naturali Statali e testimoniano un sano equilibrio uomo-natura.

I bambini presenti avranno la possibilità di partecipare anche ad un laboratorio tematico “in terra” dalla semina alla crescita di un albero.

Per partecipare alle varie attività è necessario prenotare all’indirizzo email Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. oppure presso l’ingresso del “Centro Visite” Villa Vittoria. Per ulteriori informazioni si può anche telefonare, dalle 8 alle 18, allo 0963 311022.