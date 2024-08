La Marcialonga Verde fa il pieno, oltre 400 partecipanti alla corsa in Aspromonte

Il Parco Nazionale dell'Aspromonte, assoluto protagonista della quarantesima edizione della Marcialonga 2024. Straordinaria partecipazione per la gara podistica organizzata dal Csi Reggio Calabria in collaborazione con il Comune di Santo Stefano d'Aspromonte e con il Patrocinio del Coni e Cip Calabria.

La manifestazione, inserita all'interno dell’Aspro Play Festival Csi, è ormai diventata un grande laboratorio di Sport in Natura, amata da tantissimi e che ha coinvolto, domenica scorsa, oltre quattrocento partecipanti nelle varie categorie e livelli (agonistica e non).

L’iniziativa, punto di forza del progetto comunale “Gambarie è Sport”, ha entusiasmato tutti, coinvolgendo piccoli e grandi, famiglie, nonni e anche tanti studenti! Il percorso di 4 km, Bandiera Azzurra Fidal e Anci, ha visto in pista anche tante associazioni e gruppi sportivi provenienti da ogni parte del territorio Metropolitano e oltre.

Infatti, tanti i turisti partecipanti che hanno scelto, per l’occasione, Gambarie per una breve vacanza, legandola all'esperienza sportiva tra le meraviglie e i sentieri del bosco.

La Marcialonga Verde Aspromonte 2024, per il Csi Reggio Calabria, per il Comune di Santo Stefano e per la rete messa in campo con Associazioni, Istituzioni e aziende private, viene ritenuta uno strumento fondamentale per promuovere percorsi sportivi di cittadinanza, attività di rigenerazione e spazi di partecipazione.

L'iniziativa, fortemente legata alle meraviglie della natura e alla capacità dell'attività sportiva di generare itinerari di comunità e integrazione, è stata coinvolgente e suggestiva, anche grazie alla preziosissima e competente collaborazione dall'associazione Aspromonte Bike.

Partecipato il contest “Marcialonga in Famiglia”, con il coinvolgimento di tante famiglie che hanno scelto di intraprendere, insieme, il percorso della corsa-camminata tra le bellezze del Parco.

Per il Team Special Olimpics Calabria, significativa la partecipazione delle associazioni Andromeda di Reggio Calabria e Diversamente in Gioco di Catanzaro.

I ragazzi in gara sono stati la grande testimonianza di quanto sia importante, bello e determinante, “correre insieme”, per raggiungere un traguardo comune: l'integrazione attraverso uno sport di comunità.

La mattinata si è conclusa con le premiazioni in Piazza Mangeruca. Da segnalare i premi assoluti: prima tra le donne Palma De Leo e medaglia d'oro tra gli uomini per Antonio Schipizziti.

Nel suo intervento, il Sindaco Francesco Malara, a medaglia nella propria categoria, ha esaltato il grande lavoro di squadra portato avanti in queste settimane dai vari protagonisti del progetto.