Gli “Appunti salentini” di Giuliano Monterosso esposti al Portfolio Cafè

Anche questo mese di agosto ha visto un piccolo contributo del Gruppo Fotoamatori Crotone che ha proposto una mostra che è possibile, come al solito, gustare presso la saletta del Bar Lux, magari sorbendo un buon gelato o una fresca granita al limone oppure al caffè.

L’autore delle opere presentate nella mostra, dal titolo Appunti salentini, sono del socio Giuliano Monterosso che, per l’occasione, ha indossato i panni culturali che erano propri ai letterati ed agli intellettuali della nobiltà dei secoli XVIII e XIX i quali affrontavano tutti i disagi del gran tour per vivere dal di dentro la storia e le sue sedimentazioni socio-culturali.

Giuliano Monterosso, infatti, non ha approcciato il suo personalissimo viaggio in Salento spinto dalla moderna tendenza alla quantità, ad un turismo mordi e fuggi, un turismo che si ferma all’apparenza dei luoghi, caratteristico delle masse. Giuliano ha puntato, invece, sui particolari, su quelle piccole chicche che permettono all’osservatore attento di entrare nell’animo dei luoghi regalandoci immagini che vanno a costituire le tessere di un mosaico che dispiega il suo significato recondito proprio nell’apparente diversità e disomogeneità che trova sintesi e pienezza di significato in una lettura olistica ed inclusiva.