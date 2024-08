Viabilità. Controesodo e restringimenti, traffico in affanno sull’A2

Ancora disagi sull’autostrada A2 del Mediterraneo, in quest’penultimo fine settimana di agosto, tra l’altro weekend di rientri per turisti e vacanzieri.

Anche in virtù dei flussi di traffico dovuto dunque al controesodo, nel tratto tra gli svincoli di Torano e Tarsia, nel cosentino, sulla corsia nord dell’arteria, si segnalano infatti dei rallentamenti.

L’area dell’A2 interessata è quella in corrispondenza di un restringimento di carreggiata della lunghezza di circa 200 metri, in prossimità del chilometro 230, che - spiega l’Anas - non è stato possibile rimuovere su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, a differenza dei molti cantieri sospesi durante l’estate proprio per garantire un flusso di traffico più fluido in questi periodi decisamente “caldi” per la circolazione stradale.

Nella tratta il transito intanto è consentito sulla sola corsia di sorpasso. Per evitare blocchi, il personale dell’Anas presente ha attivato anche un percorso alternativo consigliato sulla viabilità provinciale parallela all’autostrada, con uscita a Torano e rientro a Tarsia Sud.