È decisamente una domenica da dimenticare quest’ultima di agosto in Calabria, caratterizzata da diversi incidenti avvenuti sulle strade della regione.

L’ultimo in ordine di tempo nel reggino, a Palmi: intorno alle quattro e mezza di stanotte, in contrada Sant’Elia un’auto ha infatti perso il controllo andando ad impattare violentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica e finendo letteralmente accartociata intorno ad esso.



Tre le persone a bordo e ferite di cui una in modo grave che è rimasta incastrata tra le lamiere e che una volta estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco del distaccamento cittadino, è stata affidata insieme agli altri malcapitati al personale sanitario del Suem118 per le prime cure sul posto ed il successivo trasferimento in ospedale.

Presenti anche i carabinieri che hanno eseguito i rilievi del caso ed a cui spetterà ora l’onere di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Auto perde il controllo e impatta contro palo della luce: tre feriti, uno è grave ✔️ CLICCA QUI