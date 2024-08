Anziani genitori minacciati e offesi, per 50enne crotonese si spalanca il carcere

Nonostante il tribunale, già dal gennaio dell’anno scorso, gli avesse vietato di avvicinarsi alla casa dei genitori, un 50enne sorvegliato speciale crotonese avrebbe aggredito, sia fisicamente che verbalmente, e per diverse volte, entrambe i familiari, il tutto per futili motivi.

I fatti contestati all’uomo, che il Gip del capoluogo pitagorico ha deciso venisse oggi accompagnato in carcere, risalgono ai mesi di maggio, giugno e luglio scorsi e sarebbero avvenuti proprio nell’abitazione degli anziani genitori, dalla quale, come dicevamo, l’arrestato avrebbe dovuto tenersi lontano, come stabilito nel 2023 dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Catanzaro, per fatti simili e anche per il danneggiamento di mobili e accessori.

Dalle indagini, scaturite da un intervento degli agenti di una volante a seguito dell’ennesimo episodio, è emerso che il pregiudicato, assuntore cronico di alcolici e stupefacenti, violando gli obblighi, si sarebbe introdotto più volte nella casa dove vivono la madre e il padre, anche contro la loro volontà, minacciandoli e ingiuriandoli.

Al termine delle investigazioni la Procura di Crotone ha richiesto ed ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari una misura cautelare idonea, eseguito dai poliziotti che hanno prelevato ed accompagnato il 50enne nella Casa Circondariale cittadina.