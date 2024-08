Molesta minore: lite in spiaggia nel crotonese. Spunta una pistola, ma era a salve

Pomeriggio movimento in uno stabilimento balneare di Cirò Marina, dove è stato necessario l'intervento dei Carabinieri a causa della presenza di un uomo armato in spiaggia. Arma che, fortunatamente, si è scoperta essere a salve e provvista del regolare tappo rosso, ma che aveva notevolmente allertato i vari bagnanti presenti in zona.

A finire nei guai un cinquantanovenne del posto, denunciato a piede libero per minaccia aggravata. Stando a quanto ricostruito dai militari, l'uomo avrebbe molestato una ragazza minorenne in spiaggia, provocando la reazione del padre della giovane. Non pago però, il cinquantanovenne - in evidente stato di ebbrezza - ha ben pensato di prendere l'arma dal proprio mezzo, impugnandola in spiaggia davanti a tutti per minacciare l'uomo di morte.

Il pronto intervento dei Carabinieri ha permesso non solo il sequestro dell'arma, ma anche di sedare la situazione ed identificare l'uomo, successivamente denunciato presso la Procura di Crotone.