Recruiting WeBuild-Regione Calabria, già assunti 110 lavoratori calabresi

“La Regione Calabria sta puntando molto sullo sviluppo di iniziative con aziende di prim’ordine interessate ad investire e ad assumere in Calabria. In questo contesto si colloca l’azione di collaborazione con Webuild, gruppo multinazionale italiano attivo in 50 Paesi che opera nel settore delle costruzioni e dell’ingegneria civile”.

Inizia così il comunicato trasversale rilasciato dalla Regione Calabria e dalla società di costruzione che annuncia le prime 110 assunzioni di personale locale.

Lo scorso 27 marzo, a Catanzaro, nella Cittadella, si è svolto il recruiting day (LEGGI), organizzato da Webuild in collaborazione con l’assessorato al lavoro e alla formazione professionale e il dipartimento lavoro della Regione.

Un momento che ha segnato l’inizio delle selezioni per operatori di cantiere interessati a lavorare con Webuild. L’iniziativa rientra nell’ambito del programma Cantiere Lavoro Italia del gruppo ed è stata preceduta dalla firma del protocollo di intesa tra il governatore Roberto Occhiuto, e l’amministratore delegato dell'azienda, Pietro Salini, avvenuta nel 2 novembre 2023.

Con il programma Cantiere Lavoro Italia Webuild prevede l’assunzione di 10 mila persone in Italia entro il 2026, con l’80% delle assunzioni destinate al Sud Italia. I contratti iniziali offrono una durata di 6 mesi al 1°/2° livello del Contratto Collettivo Edile Industria, con possibilità di impiego in uno dei 31 cantieri del Paese ed eventuali opportunità di rientro in Calabria.

“L’iniziativa – sostengono azienda e Regione - ha prodotto impatti significativi”: grazie al recruiting day e ad altre iniziative di selezione, formazione e assunzione connesse, su un totale di 481 lavoratori calabresi esaminati (selezionati in base ai requisiti aziendali dai Centri per l’Impiego e dalle attività promozionali implementate sinergicamente dalla Regione Calabria e dalle Agenzie per il Lavoro partner di Webuild), 154 sono risultati idonei.

Di questi, 110 (ovvero il 71% degli idonei) sono stati assunti direttamente o successivamente ad un percorso di formazione specialistico pre-assunzione svoltosi nei locali appositamente adibiti della Cittadella a Germaneto, in tre sessioni tenutesi ad aprile, maggio e giugno scorsi.

Di questi 110 lavoratori, 36 (il 32%) sono stati assunti in Calabria. In attesa di assunzione/valutazione i restanti 44 (dal numero totale di idonei, 154).

“Abbiamo registrato un ottimo riscontro e risultati soddisfacenti con il recruiting day di Webuild, che dimostra quanto questa metodologia dia risposte positive e metta le aziende in contatto diretto con i lavoratori” afferma l’assessore regionale al lavoro, Giovanni Calabrese.

“La sinergia pubblico-privato funziona. Grazie all’operato del dipartimento, guidato dal direttore generale Fortunato Varone, dei Centri per l’Impiego e dell’Osservatorio/Laboratorio economico territoriale politiche del lavoro coordinato dal dirigente Cosimo Cuomo e alla fiducia delle aziende, possiamo realizzare uno straordinario lavoro per il nostro territorio, promuovendo un’occupazione di qualità e dimostrando, altresì, un forte potenziale di replicabilità”, ha poi concluso.