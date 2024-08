Nuovo sbarco nel porto di Roccella Jonica: soccorsi 23 migranti

Nuovo sbarco di migranti questa mattina nel porto di Roccella Jonica, dove negli ultimi giorni sono state intercettate quattro imbarcazioni. Questa volta, però, il natante individuato al largo delle coste calabresi non sarebbe partito dalle coste turche, bensì da quelle libiche.

A bordo della barca a vela lunga circa 8 metri ed in balia delle onde ad oltre 80 miglia nautiche dalla costa, viaggiavano 23 persone (21 originarie del Bangladesh e 2 del Sudan), tutti uomini. Dopo l'individuazione in mare aperto, sono stati raggiunti da una motovedetta della Guardia Costiera, trasbordati in sicurezza e sbarcati questa mattina.