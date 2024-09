Colpito da emorragia mentre percorre un sentiero: salvato dal soccorso alpino

Attimi di tensione nel primo pomeriggi odierno lungo un sentiero che conduce ai Piani del Pollino, tra le province di Cosenza e Potenza, per un'operazione di soccorso ad alta quota svolta dal personale del Soccorso Alpino Speleologico. Un escursionista infatti - C. V., sessantanovenne - sarebbe stato improvvisamente colpito da una emorragia venosa all'arto inferiore destro, non riuscendo più a proseguire.

Immediata la richiesta di aiuto e l'intervento da parte dei soccorritori, sia dal versante calabrese che da quello lucano. Dopo aver raggiunto il malcapitato, questo è stato immobilizzato e trasferito nel più vicino ospedale (a Viggianello) per gli accertamenti del caso. Non è stato necessario attivare l'elisoccorso, che pur aveva dato disponibilità immediata.