Gallerie “Limina” e “Torbido”, Anas conferma: aperte durante la festa patronale

"In previsione dell'aumento dei flussi veicolari in occasione della Festa Patronale in onore di Maria Santissima di Portosalvo a Siderno e secondo quanto condiviso con i soggetti istituzionali coinvolti nel corso dei Comitati Operativi Viabilità presso la Prefettura di Reggio Calabria, le gallerie 'Limina' e "Torbido" rimarranno aperte al traffico durante i giorni di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre con mantenimento del senso unico alternato all'interno della galleria Torbido".

È quanto comunica in una nota l'Anas, annunciando che "al fine di garantire una maggiore fluidità dei mezzi pesanti per il trasporto dei materiali per l'allestimento dei concerti previsti nei giorni della festività, per le serate di mercoledì 4 e giovedì 5 settembre, la chiusura della galleria verrà posticipata alle ore 23:00 anziché le 22:00".