Carta solidale: a Vibo Valentia sono 941 i beneficiari, ecco l’elenco

Il Comune di Vibo Valentia ha pubblicato l’elenco dei beneficiari, individuabili solo per codice identificativo (CLICCA QUI) , della carta “Dedicata a te”, misura voluta dal governo e destinata alle famiglie come sostegno all’acquisto di beni alimentari e carburanti, abbonamenti al trasporto pubblico.

I beneficiari non hanno dovuto presentare alcuna domanda, in quanto individuati d’ufficio dall’Inps sulla base della verifica dei due requisiti necessari posseduti e indicati dal ministero: l’iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell’anagrafe comunale; la certificazione ISEE ordinario in corso di validità, con indicatore non superiore a 15mila euro annui.

L’Inps ha fornito l’elenco della platea di beneficiari al Comune, che a sua volta, verificata la corrispondenza dei dati anagrafici ed eventuali incompatibilità con altre misure locali, ha consolidato l’elenco e lo ha pubblicato sul proprio portale.

Per sapere se si è beneficiari della misura è possibile consultare lo stesso elenco ( QUI ) o in alternativa recarsi al Comune: per una maggiore comodità del cittadino, è possibile chiedere le informazioni direttamente in portineria.

Se una persona beneficiaria della misura nel 2023 risulta beneficiaria anche nel 2024, il nuovo contributo di 500,00 euro verrà accreditato sulla carta già ritirata e utilizzata lo scorso anno.

Poiché in tutti i Comuni d’Italia, compreso Vibo, la platea è ben più ampia del numero di carte finanziate dal Masaf, l’Inps elabora una graduatoria con queste priorità decrescenti: nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31.12.2009 (la priorità è data ai nuclei familiari con indicatore ISEE più basso); nuclei composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31.12.2005; (la priorità è data ai nuclei familiari con indicatore ISEE più basso); e famiglie composte da non meno di tre componenti (la priorità è data ai nuclei familiari con indicatore ISEE più basso).

Nel caso del Comune di Vibo Valentia, l’Inps ha individuato 2.906 nuclei familiari rispondenti ai requisiti ministeriali, mentre le carte finanziate e rese effettivamente disponibili dal ministero sono 941, pertanto possono beneficiarne solo i primi 941 nuclei in graduatoria, restandone esclusi i restanti 1.965.

COME OTTENERLA

La Carta “Dedicata a te” sarà consegnata agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio, presentando la lettera che deve essere ritirata negli uffici dei Servizi sociali (stanze 1, 2 e 5, lunedì dalle ore 9.00 alle 13.00, martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle 17.00).

La carta è nominativa e una volta ritirata è immediatamente attiva, potendo essere utilizzata presso tutti gli esercizi commerciali per i soli beni alimentari di prima necessità elencati nell’allegato 1 del Decreto ministeriale.

La carta sarà operativa da settembre 2024. Il primo acquisto dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2024 per non perdere la somma accreditata. Il contributo deve essere interamente utilizzato entro il 28 febbraio 2025 (oltre tale termine eventuali somme residue verranno azzerate).