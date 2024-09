Vibo Valentia dà il benvenuto a tre nuovi Funzionari della Polizia di Stato

Questa mattina, il Questore della Provincia di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, ha presentato i nuovi funzionari assegnati al Commissariato di Polizia.

Il Vice Questore, Rosaria Sapienza, sarà il nuovo dirigente dell’Ufficio del Personale. Originaria di Catania si è laureata in giurisprudenza presso l'Università di Catania ad ottobre del 2008; ha conseguito un Master in Scienze della Sicurezza durante la frequenza del corso biennale per Commissari della Polizia di Stato, tenutosi a Roma presso la Scuola Superiore di Polizia; nominata Commissario Capo, dal 2012 al 2016 ha ricoperto l’incarico di Dirigente dell’Ufficio del Personale e dell’Ufficio Tecnico Logistico Provinciale presso la Questura di Catanzaro dove ha anche ricoperto l’incarico di Funzionario addetto alla Squadra Mobile; da gennaio 2016 è stata destinata alla Questura Palermo dove in un primo momento ha ricoperto l’incarico di Dirigente dell’Ufficio misure di prevenzione e poi di Funzionario addetto alla Squadra Mobile, dirigendo la sezione reati contro il patrimonio e antirapina. Nel 2021 è stata destinata alla Questura di Pisa dove, sino all’arrivo a Vibo Valentia, ha ricoperto l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Tecnico Logistico Provinciale.

Il Commissario Capo Luca Pinti assumerà l’incarico di Vice Dirigente della Squadra Mobile, 29enne originario della provincia di Roma, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma 3 e successivamente si è abilitato all’esercizio della professione di avvocato. Dopo aver vinto il concorso nel 2021, ha frequentato il 111° Corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma dove ha conseguito il Master Universitario di II livello in “Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza” presso l’Università la Sapienza di Roma. Dal 3 luglio 2023 ha prestato servizio presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Pisa.

Il Commissario dr. Francesco Scagliola, invece, assumerà l’incarico di Funzionario addetto alla Digos. Classe 1990, originario di Paola (CS). Si è laureato presso l’Università della Calabria di Cosenza in Giurisprudenza a gennaio 2015 e nel novembre 2017 si è abilitato all’esercizio della professione forense. Vincitore del concorso da vice ispettore nel 2018, è stato assegnato, a dicembre 2019, presso la Questura di Cosenza dove ha ricoperto l’incarico di responsabile della Seconda Sezione dell’Ufficio Immigrazione; nel giugno del 2021 è stato assegnato alla Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Paola (CS), in qualità di vice responsabile; vincitore del concorso da Commissario della Polizia di Stato nel 2023 al termine dello stesso è stato assegnato alla Questura di Vibo Valentia.

Contestualmente il Questore, nell’ambito di una rimodulazione interna dell’assetto organizzativo della Questura, ha conferito al Commissario Capo Francesco Raimondo, già Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Immigrazione e di Dirigente facente funzioni della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, mentre a Francesco Gorpia, già Dirigente dell’Ufficio del Personale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Cambio al vertice anche del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Centrale” dove al posto del Vice Questore Francesco Falcone, è stato designato Rosario Gagliardi, 44 anni originario della provincia di Napoli. Lo stesso ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso la II Università di Napoli, il diploma di specializzazione in professioni legali presso l’Università di Firenze e l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Firenze. Inoltre, tra i titoli posseduti, figura un master in “Scienze della Sicurezza” conseguito presso l’Università La Sapienza di Roma e un master in “Responsabilità della Pubblica Amministrazione e del Pubblico Funzionario: Civile – Penale – Erariale” conseguito presso l’Università degli Studi Roma Tre. Prima dell’arrivo a Vibo Valentia, ha ricoperto l’incarico di Funzionario addetto alla Divisione P.A.S.I. della Questura della Spezia, nonché di Dirigente dei Commissariati di PS di Chioggia, Portoferraio e di Piombino.

Il Questore ed i colleghi della Questura hanno rivolto, nell’occasione, i migliori auguri di buon lavoro.