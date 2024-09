Apprensione per anziana dispersa a Marzi, ricompare dopo alcune ore

Una 86enne, T.F. le sue iniziali, è scomparsa per diverse ore in una zona impervia di località Pallone, nel comune di Marzi, nel cosentino.

La donna, uscita nel pomeriggio di oggi a cercare funghi in compagnia del figlio, non ha fatto ritorno nei pressi del punto di incontro fissato con quest’ultimo che, non vedendola rientrare, ha così lanciato l’allarme.

È stato fatto giungere sul posto il personale tecnico del Soccorso Alpino, in particolare della Stazione Alpina Sila Lorica, insieme

Agli specialisti della Guardia di Finanza della Stazione di Cosenza.

Dopo ore di ricerche l’anziana è stata ritrovata in buone condizioni da una pattuglia dei Carabinieri e da un gruppo di suoi parenti, dopo essere uscita su una strada.