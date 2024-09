Va a funghi e si perde: chiama il 115, ritrovato dopo un notte all’addiaccio

Si era addentrato in un'area boschiva alla ricerca di funghi, per poi perdere l'orientamento e non riuscire più a tornare a casa. Brutta disavventura ieri sera per un sessantaduenne originario di Mammola, che è stato ritrovato in buone condizioni di salute solo questa mattina.

L'allarme è stato lanciato dallo stesso disperso attorno alle 20:00, che fortunatamente si trovava in un'area coperta dalla rete telefonica. Sul posto sono rapidamente giunti i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Polistena e Siderno, con il supporto delle unità di comando locale (UCL) e della topografia applicata al soccorso (TAS).

La zona è stata battuta fino a tarda notte, ma solo attorno alle 8:20 di questa mattina l'anziano disperso è stato individuato e raggiunto: si trovava in un'area particolarmente impervia al confine con la provincia vibonese. Riportato su strada, è stato riaccompagnato presso la propria autovettura. Sul posto anche i Carabinieri per gli adempimenti del caso.