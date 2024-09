Crotone, ok al Piano Comunale per il diritto allo studio 2024/2025

La Giunta Comunale, su proposta dell’assessore alla Pubblica Istruzione Nicola Corigliano, ha approvato il Piano Comunale Annuale per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2024/2025 che riguarda una serie di interventi e servizi che l’amministrazione ha predisposto per garantire il diritto allo studio agli studenti degli istituti scolastici di pertinenza comunale.

Tra questi il trasporto scolastico e la refezione scolastica servizi che, tra l’altro, sono pronti a partire con l’avvio dell’anno scolastico.

Ulteriori interventi sono previsti attraverso il sostegno economico da destinare agli studenti con l’erogazione di cedole librarie e erogazione di contributi per l’acquisto di libri di testo.

Il piano annuale sintetizza tutti gli interventi previsti dall’amministrazione a favore di una platea scolastica di complessivi 6.116 studenti.

Il fine principale del piano è il pieno conseguimento del diritto allo studio, la riduzione dei livelli di povertà educativa e il contrasto all’esclusione delle fasce più deboli dal sistema scolastico.

Sono previste azioni di sostegno all’inclusione scolastica di alunni con abilità diverse. Per l’anno in corso l’amministrazione fornisce il servizio per l’assistenza educativa “ad personam” al fine di favorirne l’integrazione scolastica. L’intervento, che riguarda una platea di 281 alunni, sarà attuato con professionisti specializzati che coadiuveranno l’alunno in classe nelle attività didattiche, durante lo svolgimento di attività ludiche e di laboratorio.

“Ringrazio gli uffici per il lavoro che hanno condotto sin da questa estate consentendo di essere pronti per l’inizio del nuovo anno scolastico” dichiara l’assessore Corigliano.