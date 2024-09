Ha preso ufficialmente il via la 32a edizione del Peperoncino Festival

“Da Presidente della Regione, voglio ringraziare Enzo Monaco, che ha ideato e organizzato il Peperoncino Festival per ben trentadue anni, e la comunità di Diamante, che con cura e passione ha custodito questa straordinaria manifestazione.” Con queste parole, ieri sera, il Governatore Roberto Occhiuto ha suggellato il successo della prima giornata della 32ª edizione del Peperoncino Festival, durante il suo intervento nel salotto di Radio Azzurra.

La kermesse, ormai celebre in tutta Italia, ha preso il via con il tradizionale passaggio delle chiavi della città. Il sindaco di Diamante, Achille Ordine, ha simbolicamente consegnato le chiavi a Sua Maestà il Re Peperoncino, il travolgente Gianni Pellegrino, dando così inizio alla manifestazione. Sul palco di Piazza Municipio, l’attesa madrina dell’edizione 2024, l’attrice Anna Safroncik, ha ricevuto l’investitura ufficiale da parte del Re Peperoncino, dimostrando il suo legame con la Calabria, Diamante e il peperoncino, simbolo della manifestazione. Tra sorrisi e applausi, la Safroncik ha persino condiviso alcune ricette piccanti, conquistando, con la sua bellezza e simpatia, il numeroso pubblico presente in piazza.

Immancabile il tradizionale taglio della torta della storica pasticceria Biancaneve. Accanto alla madrina, erano presenti Enzo Monaco, Presidente dell’Accademia del Peperoncino, il Re Peperoncino, l’Assessore Regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, il sindaco ed il commissario Arsac Fulvia Michela Caligiuri, i quali hanno portato i loro saluti istituzionali.

Nel prosieguo della serata, sul palco di Piazza Municipio, Mimmo Cavallaro ha fatto ballare la piazza con i ritmi travolgenti della sua musica. Dopo una prima serata ricca di emozioni, il Peperoncino Festival è ufficialmente entrato nel vivo. Nei prossimi giorni, il programma offrirà una vasta gamma di eventi: concerti, mostre, dibattiti, show cooking e appuntamenti imperdibili come il Campionato Italiano di Satira Vignette sul ring e la Rassegna Internazionale di Teatro di Strada. L’area food, sempre affollatissima, sarà uno dei punti di maggior attrazione lungo il fiume.