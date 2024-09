Forti raffiche di vento sulla costa tirrenica: danni ed allagamenti nel cosentino

La perturbazione annunciata ieri (LEGGI) è puntualmente arrivata lungo l'intero arco tirrenico, portando con se non solo intense piogge ma anche forti raffiche di vento. Ad essere particolarmente colpito dal maltempo - che proseguirà per tutto l'arco della giornata - è il tirreno cosentino, dove nella notte si sono verificati diversi allagamenti e danni.

Particolarmente critica la situazione a San Lucido, dove le forti raffiche di vento hanno divelto i tetti ed i rivestimenti di diverse abitazioni, facendoli poi piombare su strada. Nessuno è rimasto ferito fortunatamente, ma i danni non sono di poco conto.

Paura anche a Paola, dove si è verificato il crollo di un argine del torrente Scirocco in località Badia, con conseguente straripamento del corso d'acqua (già ingrossato dalle piogge). Oltre agli allagamenti in tutta l'area circostante, diverse famiglie sono rimaste intrappolate nelle rispettive abitazioni per qualche ora.

Disagi e disservizi sono poi registrati anche ad Amantea ed a Nocera Terinese, nel catanzarese, dove il mare avrebbe raggiunto forza 4 invadendo poi i rispettivi lungomari e causando numerosi danni e smottamenti. Stando ad una prima stima, le onde avrebbero raggiunto l'impressionante altezza di tre metri e mezzo.