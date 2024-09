Detenevano illegalmente armi e munizioni: due arresti nel lametino

Due persone sono state arrestate, nei giorni scorsi, a Lamezia Terme, per detenzione illegale di arma clandestina e di munizionamento da guerra. Lo rendono noto i Carabinieri della compagnia di Lamezia Terme, dopo un controllo fortuito scaturito da un regolare pattugliamento del territorio.

I due uomini - C.G., quarantenne, e B.G., trentaquattrenne, entrambi originari di San Pietro a Maida - sono stati fermati mentre erano a bordo di un fuoristrada nella periferia ovest di Lamezia Terme, girando in modo sospetto. Una perquisizione del mezzo ha poi permesso di rinvenire, dietro al sedile anteriore destro, una pistola Browning calibro 6,35 con matricola abrasa con relativo caricatore, 5 cartucce e 2 coltelli a serramanico.

Esteso il controllo presso l'abitazione dei due soggetti, sono state rinvenute piccole dosi di marijuana ed hashish, oltre ad una cartuccia calibro 7,62 rientrante, di fatto, nella categoria del munizionamento da guerra. Il tutto è stato sequestrato e sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti.

Per i due fermati l'accusa è dunque di detenzione e porto di arma clandestina in concorso, motivo per il quale sono stati sottoposti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.