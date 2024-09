Il rossanese Carmine Belfiore nominato vice-capo della Polizia di Stato

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta odierna, ha nominato Prefetto il dirigente generale di Pubblica sicurezza Carmine Belfiore, destinandolo a svolgere le funzioni di vicedirettore generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie. Belfiore, laureatosi in giurisprudenza nel dicembre 1984 presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, dal 30 dicembre 1985 è entrato nei ruoli della Polizia di Stato.

In quasi quarant’anni di onorata carriera come funzionario e dirigente della Polizia ha ricoperto importanti e delicati incarichi investigativi e di gestione dell’ordine pubblico. Ha iniziato la sua carriera alla Scuola allievi agenti di Trieste per poi essere assegnato alla Digos di Genova e poi a quella di Roma, dove, dopo essersi occupato di eversione di sinistra per quasi 10 anni, è diventato vicedirigente. In seguito, è stato trasferito presso la Direzione centrale della Polizia di prevenzione (ex Ucigos), dove ha assunto la direzione della Divisione operativa e coordinato importanti indagini sul terrorismo.

Proprio in virtù delle esperienze maturate, nel settembre 2002 è stato trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ex Sisde, dove ha ricoperto importanti incarichi. Alla fine di questa esperienza, nel 2008, ha fatto rientro nei ruoli della Polizia di Stato.

Assegnato alla Questura di Roma, ha diretto il Commissariato distaccato di Tivoli e quelli circoscrizionali di “San Lorenzo” e “Viminale”. Dal primo giugno 2011 al 4 agosto 2013 ha assunto l’incarico di Vicario del Questore di Roma. Il dott. Belfiore, nell’assolvere tale compito, ha diretto e coordinato numerosi e importanti servizi di ordine e sicurezza pubblica, anche in occasione di manifestazioni a carattere nazionale.

Promosso Dirigente superiore della Polizia di Stato, ha svolto l’incarico di Questore di Terni e di Latina. Ha, inoltre, diretto l’Ispettorato Generale della pubblica sicurezza presso il Senato della Repubblica fino a che, il 5 dicembre 2022, ha assunto l’incarico di Questore di Roma. Nel ruolo di vicecapo vicario della Polizia, al fianco del capo della Polizia Vittorio Pisani, succede a Vittorio Rizzi, recentemente nominato vicedirettore dell’Aisi. Al suo posto, alla guida della Questura di Roma, arriverà Roberto Massucci (già capo di gabinetto a via di San Vitale e attualmente Questore della provincia di Verona).

Congratulazioni al Questore Carmine Belfiore per l'assegnazione del prestigioso ed importante incarico, da parte del Consiglio dei Ministri, quale vicedirettore generale della Polizia di Stato e “Ad Maiora Semper”.