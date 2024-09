Polizia. Sirna lascia Catanzaro, Fsp: “Questore da alte qualità umane e professionali”

Rocco Morelli

Il Sindacato Fsp Polizia di Stato, attraverso il suo Segretario Provinciale Generale Rocco Morelli, ha espresso profonda gratitudine e apprezzamento per Paolo Sirna, nominato dal Consiglio dei Ministri come nuovo Questore di Torino.

Morelli si è congratulato, sottolineando che quest'ultimo verrà ricordato a Catanzaro non solo per la sua capacità di garantire l’efficienza operativa di ogni ufficio, ma soprattutto, per le sue straordinarie qualità umane.

"Sirna ha dimostrato - sottolinea ancora il segretario - di essere una guida per ogni poliziotto, fornendo supporto e tranquillità, costruendo un ambiente di lavoro sereno e professionale. Grazie a queste doti, ha potuto rappresentare con fiducia il futuro professionale della categoria".

Infine, a nome del sindacato, formula fin da subito buon lavoro al nuovo Questore, Giuseppe Linares, auspicando allo stesso di continuare a mantenere alti gli standard tecnici, qualitativi, umani e professionali raggiunti da Paolo Sirna.