Arriva a Catanzaro il Fullback, laboratorio mobile della Polizia Scientifica

Da oggi, giovedì 10 luglio, la Questura di Catanzaro possiede in dotazione il Fullback, un veicolo pick-up tecnologicamente avanzato e attrezzato per le esigenze di intervento tecnico degli operatori di Polizia Scientifica nel sopralluogo.

La vettura è un vero e proprio laboratorio mobile, attrezzato con le più moderne tecnologie e strumentazioni per rilievi biologici, chimici, fisici e dattiloscopici.

Al suo interno è presente, infatti, un gazebo montabile che farà da base operativa e tutte le attrezzature necessarie a repertare e conservare le tracce e le impronte; dispositivi di protezione individuale, polveri esaltatrici, lampade forensi, buste di sicurezza, un frigo congelatore per la conservazione dei reperti biologici e tutto l’occorrente per rispettare i rigidi protocolli previsti dalla certificazione di qualità.

Si tratta di una efficace ed efficiente officina mobile, che consentirà agli investigatori di svolgere al meglio il lavoro di ricostruzione della scena del crimine, anche in contesti particolarmente complessi.

Normalmente in dotazione ai Gabinetti di Polizia interregionali e regionali, la cui sede in Calabria si trova nella provincia di Reggio, è stato eccezionalmente assegnato al capoluogo, poiché fortemente voluto dal Questore Linares, per l’importanza rivestita dalla città nel panorama regionale e per le peculiarità del relativo territorio.

Grazie a questo nuovo mezzo, si assicureranno le migliori prassi operative del sopralluogo sull’intera provincia di Catanzaro.