Polizia: la Questura di Catanzaro si rafforza, in servizio 27 nuovi vice ispettori

Hanno preso servizio oggi 27 neo Vice Ispettori della Polizia di Stato che, a conclusione del 18° corso di formazione, sono stati assegnati agli uffici della provincia di Catanzaro.

Si tratta del più grosso contingente che sia mai stato inviato alla Questura del capoluogo di regione e delle Specialità presenti sul territorio.

Ciascuno di loto vanta già diversi anni di servizio nella Polizia di Stato nel corso dei quali hanno avuto modo di accrescere il proprio bagaglio di esperienze e di affinare le proprie doti e qualità professionali per rendere un miglior servizio in favore dei cittadini.

In particolare, la Questura di Catanzaro si è rinforzata con 20 Vice Ispettori che sono andati a rimpinguare gli organici di alcuni uffici che operano in settori particolarmente strategici per il mantenimento della sicurezza pubblica come la Squadra Mobile, la Scientifica, la Divisione Anticrimine, le Volanti, la divisione Amministrativa, l’Ufficio Immigrazione, il Nucleo Artificieri e i Commissariati di Lamezia Terme e di Catanzaro Lido. Gli altri sette sono andati a potenziare Uffici della Stradale di Catanzaro, Lamezia Terme e Soverato.

Nella mattinata di oggi sono stati accolti, con un caloroso benvenuto, dal Questore Paolo Sirna che ha rivolto loro l’augurio di buon lavoro, congratulandosi per i nuovi incarichi di responsabilità a cui sono stati designati.