Catanzaro. Poliziotti e allievi viceispettori della Penitenziaria si formano insieme

Presso il Polifunzionale della Polizia di Stato di Catanzaro, in via Barlaam da Seminare, è in corso un incontro di formazione rivolto agli allievi viceispettori della Polizia Penitenziaria.

L’iniziativa si inserisce nell'ambito degli scambi previsti dai rapporti istituzionali tra le due forze dell’ordine, sanciti attraverso la convenzione stipulata il 26 gennaio del 2023.

Durante la giornata, i partecipanti approfondiranno tematiche fondamentali per l’attività, con particolare attenzione alle prerogative dell’autorità di pubblica sicurezza, ai provvedimenti e alle autorizzazioni di polizia, nonché alle disposizioni relative alla tutela dell’ordine pubblico. Particolare rilievo sarà dato anche alle criticità connesse all'esecuzione penale in Italia.

All’incontro partecipano anche operatori della Polizia di Stato della provincia di Catanzaro, a testimonianza della sinergia tra i corpi impegnati nella tutela della sicurezza pubblica.

Relatore principale dell’evento sarà il Questore del capoluogo di regione, Giuseppe Linares, che offrirà un contributo specialistico sulle tematiche affrontate, nello specifico le misure di prevenzione personali e patrimoniali nella competenza questorile.

A seguire, gli interventi del Vicario del Questore Gianfranco Rapisarda e del Capo di Gabinetto Andrea Ludovico, che tratteranno le prerogative dell’Autorità di Pubblica Sicurezza per il coordinamento delle varie Forze di Polizia nella tutela dell’ordine pubblico.

È, inoltre, prevista la trattazione dei provvedimenti e le autorizzazioni di polizia che sarà curata dal Primo Dirigente Angelo Paduano, a capo della Divisione Pasi. Concluderà la giornata formativa l’Ispettore Simone Guglielmini che tratterà le tecniche operative di ordine pubblico.