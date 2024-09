Processo Open Arms, Lega Calabria scende in piazza a sostegno di Salvini

Rossano Sasso, Commissario politico della Lega in Calabria, ha annunciato una massiccia mobilitazione in sostegno di Matteo Salvini, attuale Ministro delle Infrastrutture, in seguito alla richiesta della procura di Palermo di sei anni di carcere per il caso Open Arms. Nei prossimi fine settimana, la Calabria sarà protagonista con gazebo e sit-in in tutte le province, invitando i cittadini a esprimere il proprio supporto.

"È un processo politico, un attacco diretto non solo a Salvini, ma al diritto di difendere i confini nazionali, un principio condiviso da molti altri Stati europei. La Lega della Calabria esprime totale solidarietà al nostro segretario e invita tutti coloro che hanno a cuore la difesa dell’Italia a scendere in piazza e firmare a sostegno di Matteo Salvini", ha dichiarato Sasso.

"La mobilitazione arriva a seguito delle accuse mosse contro Salvini per il blocco dello sbarco di 147 migranti a bordo della nave Open Arms nell'agosto 2019, durante il suo mandato come Ministro dell'Interno. La procura di Palermo ha accusato Salvini di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio, una decisione che - secondo Sasso e i sostenitori della Lega - rappresenta una strumentalizzazione politica del sistema giudiziario contro chi ha semplicemente difeso i confini del Paese".

Salvini, dal canto suo, ha affidato ai social la sua difesa: "Mai nessun governo e mai nessun ministro nella storia è stato messo sotto accusa per aver difeso i confini del proprio Paese. L'articolo 52 della Costituzione italiana recita che la difesa della patria è un sacro dovere del cittadino. Mi dichiaro colpevole di aver difeso l’Italia e gli italiani, mi dichiaro colpevole di aver mantenuto la parola data".

Le date e i luoghi in cui si terranno i gazebo e i sit-in organizzati dalla Lega per raccogliere firme a sostegno di Salvini: a Cosenza gazebo a Piazza XI Settembre, domenica 22 e 29 settembre 2024, dalle 16:30 alle 20:30. A Catanzaro Sit-in in Piazza Matteotti, domenica 22 e 29 settembre 2024, dalle 16:00 alle 19:30.

A Crotone gazebo su Via Vittorio Veneto, domenica 22 e 29 settembre 2024, dalle 17:30 alle 20:00; poi Vibo Valentia Sabato 21 settembre 2024, gazebo in Corso Vittorio Emanuele II dalle 9:00 alle 12:00, e domenica 22 settembre 2024, dalle 16:00 alle 20:00 nella frazione Marina, via Cristoforo Colombo, nei pressi del bar "Il Gabbiano"; e infine a Reggio Calabria con gazebo su Corso Garibaldi, angolo Via Osanna, sabato 21 e 28 settembre 2024 dalle 16:00 alle 20:00, e domenica 22 e 29 settembre 2024 dalle 9:00 alle 12:00.