Scappa dalla giustizia inglese e si rifugia a Cutro: scovato ed arrestato

Era ricercato per aggressione e violenza sessuale in Inghilterra, ma aveva trovato riparo a Cutro. O almeno così credeva il quarantanovenne di nazionalità irachena in fuga dalla giustizia albionica, che nei giorni scorsi è stato tratto in arresto dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Crotone.

Nel dettaglio, l'uomo è stato riconosciuto colpevole di almeno due aggressioni a sfondo sessuale a danno di altrettante donne inglesi ed avvenute nel settembre del 2018 a Liverpool e nell'agosto del 2019 a Loughborough.

Successivamente è riuscito a far perdere le proprie tracce finché, nel 2023, è stato spiccato un mandato di arresto internazionale proprio per aggressione e violenza sessuale.

Le attività investigative successive avevano permesso di scoprire come l'uomo fosse giunto in autobus sino a Crotone, dove era stato già identificato in passato, per domiciliari in una abitazione di Cutro, dove è stato ritrovato dagli agenti che, al termine delle formalità di rito, lo hanno trasferito nel carcere cittadino.