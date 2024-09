Strongoli, approvato il piano di emergenza dello stabilimento Agn Energia

Il Prefetto di Crotone, Franca Ferraro, ha approvato ieri, giovedì 19 settembre, l’aggiornamento del Piano di Emergenza Esterna relativo allo stabilimento AGN Energia di Strongoli che opera nel settore della distribuzione e dello stoccaggio di Gpl rientrante nella cosiddetta normativa “Seveso”.

Il Piano, redatto in conformità alle linee guida sull’emergenza degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante, vede coinvolti nella sua attuazione il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Crotone, il Comune di Strongoli, le Forze di Polizia, il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria, l’Azienda sanitaria provinciale, l’emergenza territoriale dell’Asp, l’Arpacal e il gestore dello stabilimento, ovvero la stessa Agn.

Il documento – spiegano dalla Prefettura - prevede e definisce le diverse procedure d’intervento per fronteggiare i rischi connessi a possibili eventi incidentali che, originandosi all’interno dell’impianto, potrebbero dar luogo ad un pericolo grave per le persone, per l’ambiente e le cose presenti all’esterno.

Inoltre, sono state intraprese altre iniziative di informazione alla popolazione interessata tramite la pubblicazione di un opuscolo informativo pubblicato sul sito web del Comune di Strongoli, così da incrementare la conoscenza e la consapevolezza sui rischi connessi alla presenza dello stabilimento e ai comportamenti da seguire in caso di incidente.

Il documento relativo al Piano di Emergenza Esterna è consultabile sul sito web della Prefettura al seguente indirizzo web: https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/crotone/piano-emergenza-esterna-stabilimento-agn-energia-spa-strongoli