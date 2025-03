Bonifica Sin Crotone, un tavolo permanente coordinerà le procedure

Un tavolo permanente avrà il compiuto di coordinare le procedure di bonifica dell’area Sin di Crotone. La volontà di costituirlo è stata confermata stasera con la firma in Prefettura di uno specifico protocollo d’intesa con cui le istituzioni intendono serrare i ranghi per quanto attiene appunto alle attività di risanamento dell’ex area industriale pitagorica.

Come convenuto, al tavolo partecipano - ciascuno in ragione della specifica istituzionale - il Ministero dell’Ambiente, l’Ufficio territoriale di Governo, il Commissario Straordinario per le bonifiche, la Regione Calabria, la Provincia ed il Comune di Crotone, l’Ispra e l’Arpacal.

Tra le competenze specifiche avrà quelle di esaminare le questioni di maggiore rilevanza per facilitare una posizione condivisa tra le parti ed in particolare sulla gestione dei rifiuti prodotti dalle attività di bonifica delle aree di pertinenza della Eni Rewind, anche attraverso la promozione di specifici approfondimenti tecnici.

Il tavolo avrà anche il compito di promuovere l’informazione della popolazione sulle misure previste dai progetti di bonifica e di promuovere ogni azione per una strategia di sviluppo economico e sociale delle aree inquinate.

“Che le istituzioni siano compatte su questo tema è di vitale importanza. L’istituzione del tavolo permanente è un passo importante e conferma la volontà di tutte le istituzioni coinvolte a condividere un percorso che vada nelle direzione dal territorio auspicata” dichiarano il sindaco Vincenzo Voce, il presidente della provincia Sergio Ferrari e il dirigente del settore Ambiente della Regione Salvatore Siviglia.