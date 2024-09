Lotta Olimpica: Sergio Esposito (Akc Crotone) Medaglia d’Oro al Memorial “Bisignani”

Sergio Esposito sul podio

Si è rinnovato l’appuntamento della città di Bari con il “Memorial Mario Bisignani”, quest’anno giunto alla terza edizione della gara nazionale di lotta stile libero maschile e femminile e greco romana, organizzata dalla scuola di lotta Bisignani e che si svolge ormai di consuetudine nel periodo autunnale.

Sulle materassine atleti e campioni da tutta l’Italia, per ricordare la memoria del grande maestro e Campione Mario Bisignani. L’appuntamento, presentato nei giorni scorsi al Comune, si è svolto ieri, domenica 22 settembre, al Palamartino del capoluogo pugliese, dalle 9 sino alle 17.

L’AKC Crotone settore Lotta Olimpica è stata presente con l’atleta Sergio Esposito, accompagnato e assistito dalla Coach Paola Fittante, al prestigioso Torneo di Lotta Olimpica dove è riuscito a lasciare il segno conquistando la medaglia d’oro salendo sul gradino più alto del podio.

Per la cronaca, dopo una partenza in sordina e sotto tono, cosa normale dopo il fermo estivo, Esposito ha ritrovato la fiducia riuscendo a mettere a segno belle tecniche che lo hanno avvicinato al podio classe Under 17 maschile nella categoria 51 kg, che è stato conquistato da un bel trio con questa classifica: 1° Sergio Esposito (AKC Crotone-Calabria) medaglia d’Oro; 2° Michele Scaringella (Athlon J Bari-Puglia) medaglia d’Argento; 3° Andrea Invernizzi (ASD Borgo Prati –Lazio). Bronzo.

È stata la prima competizione e la prima importante medaglia dopo la pausa estiva dove è stato necessario misurare il livello raggiunto e gettare le basi per programmare gli impegni della prossima stagione agonistica.

Per tutto il Direttivo e per l’intero Staff tecnico dell’AKC grande soddisfazione per il bel risultato ottenuto dal giovane Sergio Esposito al quale sono giunte le congratulazioni del Presidente Regionale Fijlkam Lotta M° Domenico Spanò, dell’Assessore Luca Bossi e del delegato Coni Crotone Francesca Pellegrino.