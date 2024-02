Lotta Olimpionica U17. Sergio Esposito (Akc Crotone) è vice campione d’Italia

È stata una edizione importante quella della finale nazionale del Campionato Italiano U17 di lotta 2024 svoltasi ieri, venerdì 24 febbraio, al PalaPellicone di Ostia Lido, a conferma della tendenza di crescita sia nei numeri che nel livello.

Legittima quindi la soddisfazione del M° Enzo Migliarese, Presidente dell’Accademia Karate Crotone, del Direttore Tecnico del settore Lotta AKC M° Maurizio Tripaldi e dello staff composto dai Tecnici Andrea Esposito e Giampiero Monterosso, che trova riscontro positivo sulle scelte fatte, in particolare per la presenza di giovani atleti, che rappresentano il futuro ed il ricambio generazionale.

Questa gara è stata l’occasione per il giovane Sergio Esposito, che ha rappresentato l’AKC in diverse gare internazionali, di salire per la seconda volta sul podio del 2024.

In questa occasione è riuscito a scalare un gradino più alto del precedente cingendo al collo la medaglia d’Argento come Vice Campione d’Italia nella categoria 48kg del Campionato Italiano Under 17.

“C’è mancato un soffio per il massimo alloro - dice il l’allenatore e papà Andrea Esposito - ma, è solo questione di tempo. È un risultato importante per Crotone che testimonia l’eredità che l’AKC Crotone ha raccolto delle vecchie e vittoriose scuole di lotta crotonesi (Magna Graecia, a.s. lotta Milone e Club Atletico Lotta) e per le quali il M° Enzo Migliarese si è impegnato, con l’aiuto dello storico M° Tripaldi, a riportare la Lotta Olimpica crotonese ai fasti di una volta”.

“Dedico questa medaglia a mio nonno Sergio Esposito - dice il giovane campione - certo avrei voluto dedicargli il massimo alloro ma, resta una promessa che cecherò di onorare. Ci tengo molto, approfittando dell’occasione, rivolgere un mio personale grazie al M° Tripaldi, al M° Maurizio Casarola, al Fisiatra dott. De Franco, all’Osteopata dott. Antonio Macrì, ai miei compagni e compagne d’allenamento e, ovviamente ai miei genitori Paola Fittante e Andrea Esposito che insieme al M° Enzo Migliarese continuano a credere in questo progetto”.

Non è mancato ovviamente, appena venuti a conoscenza del risultato, l’apprezzamento del Presidente Regionale Fijlkam Lotta M° Mimmo Spanò, dell’Assessore comunale allo Sport Luca Bossi e del Delegato Provinciale Coni Francesca Pellegrino.