Lotta Olimpica dell’Asd Accademia karate Crotone pronta per gli Assoluti

Le rifiniture agonistiche impartite dal maestro Maurizio Tripaldi, direttore tecnico del settore Lotta Olimpica dell’Asd Accademia karate Crotone, presieduta dal maestro Enzo Migliarese, si avviano alla conclusione per le rappresentanti della Lotta Olimpica crotoniate femminile seguite dal Tecnico-Coach Andrea Esposito.

Desire Lumare e Alessandra Gentile, infatti, sono le due lottatrici made in AkC che disputeranno sabato 27 febbraio la finale nazionale del Campionato Italiano di Lotta femminile, la manifestazione nazionale più importante , dove in vista delle qualificazioni olimpiche e considerato l’impegno massimo di tutti gli atleti, la lotta sarà dura e difficile per chiunque. La lotta italiana, dunque, parte subito forte con i Campionati Italiani Assoluti 2024 di stile libero, maschile e femminile, e di greco romana. In palio ci sono i 30 titoli nazionali, uno per ogni categoria di peso, ma gli Assoluti sono anche un importante banco di prova per la stagione internazionale in arrivo. Siamo nell’anno olimpico e dietro l’angolo ci sono gli Europei senior di Bucarest e soprattutto i due Tornei di qualificazione olimpica di Baku Istanbul.



In scena al palazzetto olimpico di Ostia sabato 27 e domenica 28 gennaio, la prima giornata sarà dedicata alla lotta greco romana e alla lotta femminile, mentre la seconda alla lotta libera maschile. In entrambi i giorni le gare inizieranno alle 10 del mattino ed andranno avanti fino all’incoronazione dei nuovi campioni italiani. I Campionati Italiani Assoluti sono per le classi d’età Senior e U20. I migliori lottatori e le migliori lottatrici d’Italia sono pronti a darsi battaglia anche per farsi notare dalla direzione tecnica, in vista dei tornei di qualificazione olimpica. Sono dunque attesi atleti già fondamentali per la Nazionale Italiana di Lotta ma anche tanti outsider che vogliono dimostrare il proprio valore sul palcoscenico nazionale. Da tutta l’AkC Crotone un grande in bocca al lupo alle atlete pitagoriche ed a tutti i partecipanti.