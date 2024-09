Crotone. Attivazione unità centro microcitemia: associazione Thalassemici ringrazia

A partire dal primo di novembre la tanto sospirata terza unità medica prenderà servizio presso il Centro di Microcitemia dell’ospedale di Crotone.

A renderlo noto l'associazione Thalassemici pitagorica che ha voluto ringraziare la direzione strategica ed la Direzione Sanitaria di Presidio per avere, alla fine, raccolto le sue istanze, oltre che i media, le altre Pubbliche amministrazioni ed i cittadini per il supporto in questa "battaglia".

L'associazione dice grazie, ancora, al personale sanitario del Centro di Microcitemia per avere, sia pure in una situazione difficile, lavorato con la dedizione e la professionalità di sempre, così come ad United, la federazione nazionale delle associazioni sulla Talassemia, nella persona del suo Presidente.

Ed infine un ringraziamento è andato ad un amico dell'associazione, che chiameremo Tonino, che ha fornito un prezioso aiuto nella comprensione delle dinamiche e delle leggi che regolano la pubblica sanità.