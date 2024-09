Incidente a Crotone: finisce in un canalone e rimane bloccato nell’auto

Incidente stradale, questa mattina, sulla vecchia Statale 106, in via degli Eucaliptus, in contrada Margherita di Crotone.

Sul posto, dopo una chiamata di soccorso giunta al 115 alle 10:20, è giunta immediatamente, con due mezzi, una squadra dei Vigili del Fuoco del capoluogo pitagorico che all’arrivo ha trovato una auto, una Wolkswagen Golf, che era uscita fuori strada ed era finita in un canalone di scolo.

A bordo della vettura una sola persona, un uomo di 72anni, che era purtroppo bloccato nell’abitacolo. Vista l’altezza del canalone, per recuperare il malcapitato si è usata anche una scala italiana con la quale è stato portato fin sulla strada e poi affidato ai sanitari del 118. Sul posto, per i rilievi del caso, anche i Carabinieri e la Polizia.