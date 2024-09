Cucciolo vaga lungo la statale, salvato ed adottato da un carabiniere

Un cucciolo di cane che vagava pericolosamente tra le auto di passaggio lungo la provinciale 58m, nel come di Caccuri, nel crotonese, è stato salvato dai carabinieri della stazione locale.

I militari, passando per quella zona, hanno notato infatti la bestiola di meticcio, che si camminava, visibilmente spaventata, sul ciglio della strada rischiando di essere investita.

Si sono quindi avvicinati, tranquillizzandolo e allontanandolo dalla carreggiata e quindi salvandolo da morte quasi certa. Proprio in quel momento si è trovato a passare un Carabiniere in pensione, che alla vista dei suoi ex colleghi si è avvicinato offrendosi di prendersi in cura del cucciolo.

Anche tramite questi piccoli gesti l’Arma testimonia la presenza sul territorio, dimostrando materialmente uno dei valori più importanti su cui si fonda l’Istituzione, ovvero aiutare i più deboli, tutelando – come in questo caso – anche la salute dell’ambiente e la vita degli animali.