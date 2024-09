Vibo provincia “dal grilletto facile”, scovati ben tre arsenali nascosti in campagna

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

In una provincia, quella vibonese, che gli stessi investigatori definiscono “dal grilletto facile”, e dove spesso prevale la logica della giustizia “fai-da-te”, i carabinieri hanno predisposto alcuni rastrellamenti nelle campagne di San Giovanni, condotti dai militari della Stazione di Mileto e che hanno portato alla luce non uno ma ben tre arsenali nascosti tra la vegetazione e in due casolari abbandonati.

Le ricerche hanno così consentito di ritrovare, nel dettaglio, un fucile da guerra Fal cal. 7,62, ⁠un fucile Mas cal. 7,50; cinque fucili calibro 12; una pistola automatica calibro 9x17; due fucili a canne mozze, una pistola cal. 22, una pistola da guerra in calibro 9, una pistola 9x21, una pistola in cal. 25, un’altra in cal. 7,65; oltre a migliaia di cartucce di vario calibro ed anche 800 grammi di marijuana e di semi di canapa.

Le armi e le munizioni, nascoste con cura per evitarne il rilevamento, sono state immediatamente sequestrate e sono al momento in corso le indagini per identificare i responsabili del deposito clandestino.

Gli accertamenti tecnico-balistici - a cura dei Carabinieri del SIS del Comando Provinciale - potrebbero inoltre rivelare importanti dettagli sull’origine verificando se gli armamenti siano già stati utilizzati o destinati a operazioni criminali. Le investigazioni si stanno sviluppando sotto la supervisione del Procuratore Camillo Falvo che coordina tutte le attività.