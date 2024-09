Cercatore di funghi disperso in Aspromonte, individuato e soccorso nel tardo pomeriggio

È scomparso solo per poche ore lo sfortunato cercatore di funghi disperso a Santo Stefano d'Aspromonte, soccorso e messo in salvo dai Vigili del Fuoco nel tardo pomeriggio odierno. L'uomo, uscito con un amico in località Marrappà, avrebbe perso l'orientamento finendo così per addentrarsi troppo nel bosco, fino a perdere l'orientamento.

Fortunatamente, grazie al telefono è riuscito a mettersi in contatto con l'amico, che ha subito allertato i soccorsi. Sul posto i Vigili del Fuoco della squadra locale, assieme agli operatori TAS ed all'elicottero Drago VF148 di Catania, che si trovava in Calabria per un precedente salvataggio.

Individuato attorno alle 17:40, il malcapitato è stato raggiunto dai pompieri e trasferito presso la stazione dei Carabinieri Forestali, che hanno collaborato alle ricerche. Sta bene e non ha riportato nè ferite nè traumi.