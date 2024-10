Unicef, comitato provinciale di Vibo: serata solidale per festeggiare i nonni

Nella giornata di lunedì 30 settembre, in occasione della Festa dei Nonni che è ormai consolidata nella giornata del 2 ottobre, si è tenuta, presso la Pizzeria “Giada” di Nicotera Marina, la serata solidale “In pizzeria per festeggiare i Nonni”.

Ormai giunta alla terza edizione, la serata, oltre ad avere come obiettivo la Raccolta Fondi per l’Unicef, si è rivelata, un vero momento associativo per tante persone che aspettano l’occasione di evadere dalla routine quotidiana e incontrarsi per chiacchierare e magari condividere esperienze belle di vita. A renderlo noto il comitato provinciale dell'Unicef di Vibo Valentia.

"Lo dicono tranquillamente - continua la nota - i tanti presenti che insistono perché si moltiplichino eventi del genere. “Oggi più che mai, tra Tv e Social, abbiamo perso il contatto fisico e la bellezza delle relazioni. Abbiamo davvero bisogno di recuperare la socialità che è alla base della convivenza umana”.

Davanti a questa realtà noi Volontari Unicef abbiamo riflettuto e deciso di avallare, nonostante non sia sempre cosa facile, tutte le opportunità in tal senso.

Per questo motivo abbiamo per ben 3 volte organizzato una serata solidale in pizzeria che ha fruttato bei soldini destinati ai Bambini vittime delle guerre.

Tutte e 3 le serate, tenute alle pizzerie “’U capitanu” da Peppino, “Il bianco e nero” e “Giada” che ringraziamo di cuore per la cortesia e l’ospitalità, sono state animate dalla voce e dalla comicità del mitico Mico Bellemaia che si è rivelato un vero portento nel saper allietare e soprattutto coinvolgere il pubblico presente. Naturalmente accoglienza d’eccezione, tavolo rigorosamente riservato con gli amici e soprattutto tanta allegria.

Tornando alla serata dei festeggiamenti per i nonni, nonostante i nonni preferiscono il giorno alla sera per i motivi che possiamo immaginare, abbiamo avuto una cospicua presenza e abbiamo donato loro un piccolo gadget, un braccialetto, dell’Unicef consegnato dalle mani dei più piccoli.

Insomma una serata organizzata nei minimi particolari che ha visto andare via a tarda sera tutti felici e contenti e non solo per aver trascorso una serata diversa e forse anche indimenticabile, ma anche per aver contribuito ad aiutare i Bambini, Ragazzi e Giovani meno fortunati di noi".

“Sono particolarmente contento della riuscita - afferma il Presidente Gaetano Aurelio – perché con poco si può davvero fare molto e con l’idea della Serata Solidale si possono raggiungere davvero quegli obiettivi di aiuto e sostegno per entrambe le parti: chi si aiuta e chi aiuta…”.