Reggio. Ubriaco minaccia di dar fuoco all’ex e l’insulta, va in carcere

Dopo aver ricevuto sullo smartphone, dall’ex marito, diversi messaggi minatori e ingiuriosi, l’ultimo dei quali conteneva addirittura la foto di una tanica piena di liquido ed un paio di scarpe con sopra una pallottola, il tutto immortalato nell’androne del palazzo dove vive, una donna di Reggio Calabria ha chiamato la Polizia.

Gli agenti, arrivati subito sul posto, insieme alla vittima ed ai suoi figli ancora minorenni, si sono recati nell’atrio sorprendendo l’uomo nei pressi dello stabile, evidentemente agitato e sotto l’effetto di sostanze alcoliche che alla loro vista ha iniziato ad offendere la ex, senza preoccuparsi della presenza dei ragazzi.

Il soggetto, un 43enne del capoluogo, è stato così portato in Questura e, al termine delle formalità di rito, arrestato per maltrattamenti in famiglia; arresto convalidato dall’autorità giudiziaria che ha poi deciso per lui la detenzione in carcere.