Statale 106, Fillea Cgil soddisfatta, ma avverte: “Avviare cantieri senza se e senza ma”

"A seguito delle notizie positive della conferenza dei servizi per la tratta della Statale 106 jonica Sibari - Corigliano-Rossano avvenuta nel mese di luglio 2024 esprimiamo soddisfazione, ma ribadiamo con forza l'importanza di avviare i nuovi cantieri al più presto senza se e senza ma". A dichiararlo, con una nota congiunta, sono Giuseppe De Lorenzo, segretario generale Fillea Cgil Cosenza Pollino, e Giuseppe Guido, segretario generale CGIL pollino Sibaritide Tirreno.

"Il nostro impegno, come sempre, sarà quello di fare in modo che i cantieri per l'ampliamento e il miglioramento della Statale 106 jonica vengano aperti nel minor tempo possibile. Riteniamo questo progetto cruciale per lo sviluppo del territorio e la sicurezza dei cittadini" evidenziano i due esponenti della Cgil. "La nostra priorità è quella di garantire che tutte le fasi propedeutiche all’avvio dei cantieri avvengano in tempi rapidi".

"I lavori in corso del 3° megalotto della 106 (Sibari – Roseto Capo Spulico), attualmente a buon punto, rappresentano un esempio di ciò che si può raggiungere con professionalità e abnegazione delle maestranze impegnate nella costruzione nonchè del protagonismo del Sindacato a far partire i lavori" sottolineano i due sindacalisti. "Desideriamo ringraziare pubblicamente tutti i lavoratori che stanno operando nei cantieri, in particolare quelli impegnati nelle attività di rilevato e scavo in galleria, per il loro costante impegno e competenza. Il loro lavoro è la colonna portante del progresso che vediamo quotidianamente".

"Come Fillea e Cgil non ci fermeremo ma continueremo, imperterriti, a batterci affinché le opere vengano avviate e completate nel rispetto dei tempi previsti, così come continueremo a vigilare affinché tutte le fasi necessarie all’avvio dei cantieri della nuova tratta Sibari - Corigliano-Rossano possano essere portate a termine in tempi stretti, lo dobbiamo ai lavoratori, al territorio e, soprattutto, ai calabresi" affermano in conclusione.