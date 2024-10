Roccella, nuovo sbarco in tarda serata: soccorsi 90 migranti

Un nuovo sbarco di migranti si è verificato ieri sera a Roccella Jonica, dove la Guardia Costiera ha soccorso e trasportato in porto un'imbarcazione a vela a circa trenta miglia dalla costa. Le operazioni di sbarco si sono concluse nella tarda serata di ieri grazie all'aiuto dei volontari della Croce Rossa e di un'equipe di Medici Senza Frontiere, presenze oramai fisse nella tensostruttura allestita sulla banchina.

A bordo dell'imbarcazione si trovavano 90 persone, di cui 20 donne (due delle quale in gravidanza) e 15 minorenni, alcuni non accompagnati. Tutti i migranti sono di nazionalità irachena, iraniana ed afghana, e dopo una prima profilassi medica sono stati trasferiti nella tensostruttura in attesa dello smistamento nei vari centri di accoglienza.