Commette numerosi reati tra Perugia e Catanzaro: trentenne in manette

È stato tratto in arresto e trasferito nel carcere di Catanzaro un trentenne di nazionalità tunisina ricercato da tempo in mezza Italia, in quanto condannato in via definitiva per una serie di reati commessi tra il capoluogo calabrese e Perugia negli ultimi tempi.

L'uomo, infatti, deve rispondere di reati come rapina, porto d'armi abusivo nonchè di oggetti atti ad offendere, reati vari in materia di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Ricercato da tre mesi per l'arresto, deve scontare una pena di 4 anni, 5 mesi e 7 giorni.

Proprio nei giorni scorsi è stato notato mentre si trovava in un esercizio commerciale di Catanzaro, sito lungo Viale Europa. Identificato e bloccato, è stato dunque trasferito in carcere. Oltre alla detenzione, dovrà anche pagare una sanzione per 500 euro.