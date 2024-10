Catanzaro, detenuto cerca di impiccarsi in cella: salvato da due agenti

Un detenuto nel carcere di Catanzaro avrebbe tentato di togliersi la vita impiccandosi in cella nella tarda serata di ieri, venendo poi salvato da due agenti della penitenziaria. Lo rende noto Walter Campagna, segretario regionale aggiunto dell'Uspp, spiegando che lo stesso detenuto, il giorno prima, si era reso protagonista di un'aggressione a personale in servizio.

"Gli agenti, accortisi di quanto stava succedendo, sono intervenuti tempestivamente riuscendo a tagliare il lenzuolo utilizzato scongiurando, così, il peggio" spiega dunque Campagna. "Intendiamo evidenziare ancora una volta il delicato lavoro del personale di polizia penitenziaria che, nonostante le dure e continue aggressioni subite, riesce comunque a salvare vite umane all' interno delle varie strutture penitenziarie. Come sindacato Uspp, chiediamo pertanto all'autorità dirigente di proporre il riconoscimento di una ricompensa ministeriale per l'intervento e la professionalità dimostrata dagli agenti intervenuti".