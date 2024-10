Basket, Serie B. La Redel Viola fa suo il derby, 72-85 il finale con la Sintegra Rende

Vince la squadra più forte. Vince il derby di Calabria la Redel Viola Rc contro Sintegra Rende per 72-85, nel campionato di Serie B Interregionale.

Quante emozioni, ad ogni modo. E che gara. Tantissimi tifosi al seguito e palazzetto di Quattromiglia “rumoroso” e pieno in ogni ordine di posto.

“Non siamo riusciti ad interpretare bene la partita per come avevamo preparato. Sapevamo che Reggio fosse squadra ostica dal punto di vista fisico ed in termini di energia e rapidità. La partita si è giocata su queste capacità che non sono le nostre, creando un vantaggio tutto loro che ci ha costretti ad inseguire continuamente”.

Sintetizza così, il coach rendese Pierpaolo Carbone a fine match. Break decisivo di Reggio nel secondo quarto con un 6-0 e 10 punti di distacco tra le due squadre. Partita in salita, dunque, che ritorna sui “binari” nel terzo periodo con Sintegra che recupera e si porta a -3, senza però riuscire a superare mai l’avversario.

“Abbiamo perso contro una squadra più forte che ha meritato”, il pensiero di Carbone. “Rimane lo scrupolo per non esserci spesi come dovevamo e per come pensavamo di giocare la partita. Sconfitta che ci può stare, ad ogni modo, nonostante il divario finale che non rispecchia pienamente la differenza tra le due squadre viste al palazzetto di Quattromiglia. Accettiamo la sconfitta e guardiamo avanti”, conclude il tecnico.

Da registrare, infine, la “serata no” per i tiri da 3. Una percentuale bassissima per la compagine rendese: 4 su 20, cioè il 20%. Chissà, se con una percentuale maggiore, mettendo a segno quindi almeno 6-9 punti in più…

IL TABELLINO

Sintegra Rende 72

Redel Viola RC 85

Rende: Gatta 2, Madrigrano ne, Montemurro ne, Lucadamo 3, Ginefra 9, Shvets, Ballati 13, Tartamella 16, Baquero 14, Guido, Lopez 2, De Angelis 13. All. Carbone

Viola RC: Idiaru 7, Ani12, Paulinus7, Simonetti 11, Fernandez20, Sgarlatone, Marinelli ne, Cessel10, Donati 8, Ivanaj6, Nicolo', Mbenza4.

Note: parziali 20-26; 19-23; 19-20; 14-16