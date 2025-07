Reggio capitale del grande basket, in città ritorna l’Ntc Summer League

Reggio Calabria sarà ancora una volta protagonista del grande basket con la nuova edizione (ormai la decima) della NTC Summer League, una tre giorni di sport, spettacolo e cultura che trasformerà la città nella capitale italiana del basket 3x3.

L’evento, organizzato in partenariato con il Comune e inserito ufficialmente tra le tappe élite dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit (circuito nazionale riconosciuto dalla Federazione italiana pallacanestro), si terrà dal 4 al 6 luglio all’Arena dello Stretto ed è stato presentato nel corso di una conferenza stampa tenutasi nel Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio.

Presenti l’assessore comunale Carmelo Romeo e il consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella, Luca Laganà (organizzatore Ntc Summer League), Paolo Sorace (presidente Fip Calabria) e Salvatore Borzacchiello (Igers Reggio Calabria).

Gli ottanta team

“Grazie alla famiglia Laganà che è l’emblema del basket a Reggio Calabria – ha detto il consigliere Latella – questo evento è ormai diventato un punto di riferimento dell’estate reggina. Vi partecipano quasi 80 team ed evidentemente oltre all'aspetto sportivo c'è anche quello turistico, di promozione del territorio. L’Amministrazione Falcomatà – ha concluso Latella – continua a lavorare per portare sempre più eventi sportivi di un certo livello in città”.

Il passo avanti

“Abbiamo sposato in pieno questa causa – ha aggiunto l’assessore Romeo – perché siamo convinti che l'evento valorizzi il territorio e contribuisca al “megaprogetto” di far diventare sempre di più Reggio una destinazione. Con l'NTC facciamo un passo in avanti in questo percorso: le bellissime e iconiche immagini che ogni anno ci regalano i tanti professionisti che seguono l’evento fanno il giro d’Italia e rappresentano la cartolina più bella della nostra città. Sono sicuro – ha concluso Romeo – che anche quest'anno sarà una festa di sport e inclusione che siamo davvero orgogliosi di sostenere”.

Un’esperienza urbana

L’NTC Summer League, hanno spiegato gli organizzatori, è più di un torneo sportivo: è un’esperienza urbana che celebra l’identità reggina.

Anche quest’anno, infatti, il programma sarà arricchito dall’Urban trekking, un percorso guidato nella parte sud del centro storico cittadino, mentre la serata conclusiva sarà animata dall’esibizione live di Tatho, talentuoso cantante calabrese emergente.