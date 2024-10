Evade dai domiciliari ma viene pizzicato dai Carabinieri: un arresto a Spezzano Albanese

Si trovava a circa 200 metri dalla propria abitazione, lungo una delle principali vie di Spezzano Albanese, nonostante fosse formalmente agli arresti domiciliari. Una "leggerezza" che è costata cara ad un soggetto del posto, beccato dai Carabinieri e finito questa volta in manette.

I militari infatti erano passati presso l'abitazione dell'uomo per un regolare controllo di routine, non trovandolo. Iniziate subito le ricerche, questo è stato individuato poco distante dalla propria abitazione, venedo così arrestato in flagranza di reato per evasione.