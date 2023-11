Armato di coltello evade dai domiciliari e tenta una rapina in centro: arrestato

Ancora una tentata rapina in pieno centro a Cosenza: questa volta gli agenti di Polizia hanno rapidamente individuato ed arrestato un soggetto del posto a seguito dell'aggressione a danno di un uomo avvicinato nei pressi del portone della sua abitazione mentre stava rincasando.

Mentre la vittima era intenta ad aprire il portone dello stabile - ina una nota piazza del centro cittadino - sarebbe stato avvicinato dall'aggressore che, armato di coltello, gli avrebbe intimato di dargli tutti i soldi che aveva con se. Nonostante l'aggressione armata la vittima è riuscita a divincolarsi e fuggire per le scale, riuscendo a far desistere l'aggressore che così scappava via.

Una fuga che però è durata poco: la stessa vittima ha subito allertato la Polizia, che nel giro di un rapido controllo dell'area circostante è riuscita ad individuare il malfattore. Una volta fermato, è stato trovato in possesso di un grosso coltello a punta, e, per altro, era agli arresti domiciliari.

Per tali motivi, al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato tratto in arresto e trasferito per direttissima in carcere con l'accusa di tentata rapina aggravata ed evasione.