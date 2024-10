Viola i domiciliari per molestare l’ex compagna: un arresto a Corigliano-Rossano

Sarebbe uscito di casa nonostante fosse agli arresti domiciliari, raggiungendo l'abitazione dell'ex compagna per molestarla, arrivando anche al punto di minacciarla assieme ai suoi familiari ed a danneggiare l'auto della vittima, parcheggiata sotto casa. È accaduto nei giorni scorsi a Corigliano-Rossano, dove gli agenti del locale commissariato di Polizia hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo del posto.

Si tratta di un cinquantunenne pluripregiudiato e già noto alle forze dell'ordine, individuato dalla Volante mentre si trovava ancora sotto casa della vittima. Accusato di evasione ed atti persecutori, è stato immobilizzato e tratto in arresto, e trasferito nel carcere di Castrovillari per come disposto dalla Procura.