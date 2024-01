In trasferta da Roma nonostante il braccialetto elettronico: arrestato

Nonostante il divieto di avvicinamento ed il divieto di allontanamento dalla propria abitazione, avrebbe deciso ugualmente di recarsi fino a casa dell'ex compagna in Calabria, che alla sua vista ha prontamente allertato i Carabinieri. Una situazione incredibile quella che vede protagonista un extracomunitario residente a Roma arrestato dai militari nei giorni scorsi a Corigliano-Rossano, per altro dotato di braccialetto elettronico che - per l'ennesima volta - pare non abbia funzionato a dovere.

La coppia si sarebbe definitivamente divisa lo scorso settembre, quando l'uomo è stato tratto in arresto per le violenze e le lesioni provocate alla vittima, che aveva così denunciato il tutto ai Carabinieri di Roma Palestrina. A distanza di qualche mese, però, questo si è ripresentato alla porta dell'abitazione della donna, tentando di sfondarla a calci e pugni. Il pronto intervento dei militari ha evitato il peggio.

Immobilizzato, è stato sottoposto ai primi accertamenti del caso (tra cui quelli sul braccialetto elettronico, risultato semplicemente scarico) e poi trasferito per direttissima nel carcere di Castrovillari, dove si trova in stato di arresto.