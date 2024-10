Appartamento a fuoco a Locri, anziana rimane intrappolata: muore ustionata

Una 87enne (C.C.A. le sue iniziali) è deceduta questo pomeriggio a causa di un incendio che è divampato nella sua casa posta al quarto piano di un palazzo nella centralissima via Marconi di Locri, nel reggino.

L’anziana, che viveva da sola, è stata sorpresa dalle fiamme che avrebbero rapidamente interessato il divano e gli arredi vicini; probabilmente a causa delle sue condizioni di salute sarebbe così rimasta intrappolata nell’appartamento, avvolto tra l’altro dal fumo.

Lanciato l’allarme, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118 che una volta riusciti ad entrare in casa non hanno potuto far altro che constatare il decesso della malcapitata, dovuto presumibilmente alle gravi ustioni subite.

Il palazzo è stato evacuato mentre sul luogo è intervenuto anche il magistrato di turno presso la Procura di Locri, che sta coordinando le indagini per accertare le cause che hanno provocato l’incendio.