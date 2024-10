Agricoltura, dalla Regione Calabria pagamenti per tre milioni e mezzo

"Prosegue il cammino dell’Arcea al fianco degli agricoltori calabresi". Ne dà notizia l’assessorato all’agricoltura della Regione Calabria guidato dall’assessore Gianluca Gallo, che spiega: "All’autorizzazione del pagamento dell’elenco numero 11 di Domanda Unica relativo alla campagna 2023 di importo pari a euro 989 mila e 907 euro, si aggiunge, infatti, il pagamento di 2 milioni, 541 mila e 104 euro suddivisi fra gli interventi Agricoltura integrata (SRA 01), Agricoltura biologica (SRA 29) e Benessere degli animali (SRA 30)".

"Per quanto concerne il pagamento della Domanda unica, fra i beneficiari figurano sia le aziende che non avevano percepito il saldo sino alla data del 30 giugno scorso e sia i destinatari dei finanziamenti che riguardano l’Ecoschema 4 con gli importi ricalcolati a seguito dell’aggiornamento dei nuovi importi unitari stabiliti dalla circolare di Agea Coordinamento 73381 del 2 ottobre 2024, mentre i pagamenti degli interventi SRA saranno ultimati entro il prossimo martedì 15 ottobre" viene affermato in conclusione.